ناطق التحالف: أقمنا جسرا جويا لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات بعدن

أكد ناطق قوات التحالف، العقيد المالكي، إطلاق عمليات إغاثة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، حزيران 10، 2019: أرسلنا طائرات إغاثة من الرياض ضمن جسر جوي لإغاثة المتضررين من السيول في عدن.
وتابع: أقمنا جسرا جويا لإغاثة اليمنيين المتضررين من السيول والفيضانات.
ولفت إلى أن دول التحالف تبذل جهودا كبيرة على صعيدي الإغاثة ودعم اقتصاد اليمن.
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