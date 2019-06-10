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كريستيانو يرد بتصريح ناري على ترشحه للكرة الذهبية

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عدن - ياسمين التهامي - علق نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال على حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

ورفع القائد كريستيانو رونالدو ، مساء الأحد ، كأس دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى بعد فوز البرتغال على هولندا 1-0 في المباراة النهائية.

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وبسؤال كريستيانو رونالدو بعد المباراة ، هل سيتم اختيارك للفوز بالكرة الذهبية هذا العام؟ ، رد الدون البرتغالي في تصريحاته التي نقلتها إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: لست مهووسًا بالجوائز الفردية ، الأرقام لا تكذب ، فهي تتحدث عن نفسها.

وأضاف: لقد فزت بثلاثة ألقاب هذا العام وكنت جيدًا في دوري الأمم الأوروبية ، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو لديه 5 كرات ذهبية بالتساوي مع ليونيل نجم .

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