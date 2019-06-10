شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم منزل رئيس تحرير صحيفة الثورة في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التهمت النيران منزل الصحفي رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة ورئيس تحريرها السابق فيصل مكرم في منطقة الجراف بالعاصمة صنعاء، الجمعة الماضية.

وفي وقت يلف الغموض سبب الحادثة، إذ إن الجزء المشتعل من المنزل ليس فيه كهرباء، فإن الشكوك تثار حول إمكانية وقوف مليشيا الحوثي خلف الحادثة، إذ كانت لها سابقة إجرامية مع مكرم.

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واقدمت مليشيا الحوثي عام 2015 على اقتحام منزل مكرم وتهديده بالقتل وإجباره على تقديم استقالته من صحيفة الثورة الرسمية، وهو ما يشي بأن تكون حادثة حريق منزله أخيراً بفعل فاعل، ورغم ذلك لم يتهم فيصل مكرم أي شخص، معللا ذلك بأنه لا توجد لديه عداوات مع أي أحد.

وذكرت مواقع إخبارية نقلا عن مصادر مقربة من مكرم، أن الحريق الغامض خلف خسائر مادية كبيرة.

يذكر أن فيصل مكرم شغل منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة الرسمية ورئيس تحريرها، قبل أن يطيح به الحوثيون عام 2015، كما شغل مدير مكتب صحيفة الحياة في صنعاء، ورئيس تحرير صحيفة الغد.