إب: قتيلان على خلفية قضية ثأر عمرها 22 عام في الرضمة شرق المحافظة

قتل شابين في مديرية الرضمة، شمال شرق إب، (وسط اليمن) على خلفية قضية ثأر عمرها 22 عاماً.



وقالت مصادر محلية "إن مليشيا الحوثي الانقلابية أطلقت سراح محكوم بالإعدام بتهمة قتل مواطن قبل نحو 22 عام من أبناء قرية اللكمة بمديرية الرضمة، الأمر الذي أعاد القضية للواجهة من جديد".



وبحسب المصادر فقد أرغمت مليشيا الحوثي أولياء دم القتيل "أحمد محمد الحاج" على التنازل عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني "زيد محمد جار الله" مقابل دية والنفي من المنطقة، لكنهم ـ الحوثيون ـ نكثوا بالاتفاق وأدخلوا "جارالله" إلى المنطقة عنوة الأمر الذي استثار أسرة "الحاج" وأحيت بعدها قضية الثار التي مضى عليها 22 عام.



ونتيجة لذلك، أقدم أحد أبناء "الحاج" بإطلاق النار على 2 من أحفاد "جارالله " وأرداهما قتلا في الحال، وفق المصادر.



وأضافت المصادر بأن القتيلين هما (يوسف بازل محمد أحمد جار الله، عبده محمد أحمد جار الله).



وعطلت مليشيا الحوثي الانقلابية في إب منذ سيطرتها على المحافظة أحكام قضائية عدة تتعلق بجنايات قتل وفق اتفاقات أبرمتها مع الجناة مقابل الدفع بهم إلى القتال في صفوفها في الجبهات، ما أعاد قضايا ثأر كثيرة للواجهة من جديد.

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