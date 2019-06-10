حضرموت.. اجتماع بالمكلا يناقش دور اللجان المجتمعية في تعزيز السكينة العامة

ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، دور قادة العمل المجتمعي ورؤساء الأحياء بمدينة المكلا، في حل القضايا وتعزيز السكينة العامة. ووفق وكالة "سبأ" استعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ومدير فرع مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن، جهود اللجان المجتمعية في خدمة قضايا المواطنين ودورهم خلال هذه المرحلة . وأكد بن حبريش أهمية دور اللجان المجتمعية في الاحياء السكنية بوصفهم الأقرب للمجتمع واحتياجاته الخدمية وحل قضاياه وتلمس همومه , مشيرًا إلى نجاح التجربة في المكلا سوف تكون حافزًا لتعميمها على بقية المديريات.

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