جواء خضراء في مدينة إب.. صور

شهد هذه الايام مدينة إب اجواء ماطرة والتي بدأت منذ اقل من شهر على التوالي. وتكتسي المنحدرات والوديان بالخضرة والزراعة بعد هطول امطار متواصلة. وتشهد مدينة إب زراعة للبر والشعير والذرة والشام كما توضح الصور التالي:

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