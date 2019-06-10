وكيل المهرة يبحث مع مدير الصحة سبل مواجهة الأمراض والأوبئة.. صور

بحث وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد سبل مواجهة الأمراض والأوبئة في المحافظة وذلك بعض ظهور حالات الكوليرا وتوسع انتشار الحميات في بعض مديريات محافظة المهرة.
ووفق متابعة "الخليج 365"، في اللقاء، أشار الوكيل العبودي الى ضرورة تضافر جهود الجميع خلال هذه الفترة من أجل الحد من انتشار الأمراض وتجنب مخاطره حتى يتم القضاء عليه جذرياً ، مؤكداً اهتمام قيادة السلطة المحلية بالوضع الوبائي في المحافظة ووضعه في أولويات أعمالها لمواجهة هذه الأمراض والحد من مخاطرها.
وشدد الوكيل العبودي على رفع الجاهزية لدى المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزيها بالمستلزمات اللأزمة والسوائل الوريدية وأعداد الخطط الاحترازية لمنع انتشار الأوبئة وتكثيف التوعية والتثقيف الصحي في عموم مديريات المحافظة وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل مع المكاتب الخدمية من أجل مكافحة الأمراض والأوبئة بالمحافظة.
وأبدى العبودي أستعداد قيادة المحافظة في توفير كافة الإمكانيات والإحتياجات الضرورية التي من شأنها تسهم في مكافحة الأوبئة بما فيها وباء الكوليرا الذي شهد ظهور ملحوظ في عدد من مديريات المحافظة.
حضر اللقاء، الدكتور مبارك بن مزيون نائب مدير مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأستاذ جمعان الشعيبي مدير الرقابة والتفتيش بالمكتب والأستاذ عبدالسلام المصباحي مدير شؤون الموظفين بمكتب الصحة والأستاذ محمود هيثم مساعد مدير التصحين بالمحافظة.
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