قائد محور كتاف بمحافظة صعدة يزور المقاتلين في الخطوط الأمامية

في إطار زياراته العيدية المستمرة قام اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة بزيارة للمقاتلين الأبطال في الخطوط الأمامية للمواجهات الميدانية مع المليشيات الحوثية الإيرانية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، إلتقى الجميع و نقل إليهم تهانيه و تهاني القيادة السياسية و العسكرية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1440هـجرية.

و خلال زيارته إليهم تفقد الجاهزية التسليحية و القتالية لجميع المقاتلين الأبطال مشددا" على ضرورة اليقظة الأمنية و القتالية الدائمة و الإستعداد لأسواء الإحتمالات و الظروف في ضل المواجهات المستمرة بين القوات الحكومية و المليشيات الحوثية الموالية للنظام الإرهابي في إيران.

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وحياهم و شكرهم على ثباتهم و صمودهم الأسطوري في وجه الإنقلابيين الحوثيين و تقدمهم و إنتصاراتهم الميدانية المستمرة و طالبهم بالمزيد من مضاعفة الجهود و الصمود حتى تحرير محافظة صعدة و سائر المحافظات اليمنية الأخرى التي ماتزال تحت سيطرة المليشيات الحوثية " الذراع الإيرانية في اليمن"

وتعهد أمام المقاتلين الأبطال بسحق المليشيات الحوثية و تحرير مديرية كتاف بمحافظة صعدة من قبضة المليشيات و إعادة الشرعية وإنهاء الإنقلاب

الجدير بالذكر ان اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة يقوم حالياً بزيارات عيدية مستمرة لجميع إخوانه و أبنائها من منتسبي محور كتاف في جميع المواقع و القطاعات و حتى الجرحى و المصابين في المستشفيات و المراكز الطبية المختلفة منذ صبيحة يوم عيد الفطر المبارك وحتى اليوم ؛