فتح يشيد بمساندة التحالف للحكومة في مواجهة أضرار السيول بعدن

أشاد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بالاستجابة السريعة لتحالف دعم الشرعية واطلاق حملة اغاثية عاجلة وارسال جسر جوي لتقديم المساعدات الانسانية للمتضررين من السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها محافظات عدن، لحج، ابين، وحضرموت.

وذكر فتح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المعالجات السريعة لما خلفته السيول من اضرار بحق المتضررين والممتلكات الخاصة والعامة محل متابعة واشراف مباشر من قبل الحكومة والقيادة السياسية ..لافتاً الى أن الحكومة تعمل وبالتنسيق مع المانحين والاشقاء على المعالجة السريعة لجميع الاضرار.

كما ثمن الاستجابة السريعة من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والبرنامج السعودي لاعادة اعمار اليمن، والهلال الاحمر الاماراتي، وعدد من الهيئات الاغاثية العاملة في عدن.