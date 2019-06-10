عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بغارات في حرض وعبس بحجة

شنت مقاتلات التحالف، ثلاث غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي في مديريتي حرض وعبس بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري وفقا لما نشره "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" إن عشرات الحوثيين لقوا مصارعهم، ودُمرت آليات عسكرية بينها عيار 14.5، بغارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا، غربي مديرية حرض، فيما استهدفت بغارة أخرى مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس.

وكانت قوات المنطقة العسكرية الخامسة تمكنت السبت من تحرير نحو عشرة كيلو مترات وقطع الخط الرابط بين ميدي وحرض شمالي المحافظة، باسناد جوي من مقاتلات التحالف.