غلاب: تنامي الشرعية مستقبل وطن ودولة جامعة

قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إن الشرعية بكافة مدخلاتها المناهضة للحوثية مستقبل اليمن ومنها وبها سيتم الانقاذ.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: لا تنتبهوا كثيرا لمخرجاتها المقننة في رقعة شطرنج الصراع الراهنة.. مازالت امتداد للصناديق الضيقة.

ولفت إلى أن تنامي الشرعية مستقبل وطن ودولة جامعة ومن أبى لن يضر الا نفسه في معركة معقدة. انه مصير وطن ومستقبل أجيال.

وتابع في تغريدة أخرى: إن لم نفقه تقنيات استراتيجية الصراع وطبيعة المعركة بأبعادها المختلفة وكيفية التعامل مع تعقيدات الإقليم وصراعات المنظومة الدولية والحاجات الوطنية من منظور المشروع المستقبلي ومنظومة الأمن والسلام بأبعادها المتعددة، فستتحول الشرعية إلى ضحية لأدائها الضعيف في الملف السياسي والعسكري.