القوات المشتركة تحرر أول منطقة تابعة لمحافظة تعز

قالت قوات ألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية، الاثنين، عن تحرير أول منطقة تتبع محافظة تعز في مديرية "ماوية" الحدودية مع الأزارق بالضالع.
وتمكنت قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية وإسناد رجال القبائل من تحرير قرية "الصليب" أولى قرى منطقة "باهر" التابعة لمديرية "ماوية" المحاذية لمنطقة "تورصة" بالأزارق، عقب معارك شرسة، تكبدت المليشيات خلالها خسائر فادحةً في الأرواح والعتاد.
احكمت قوات العمالقة السيطرة على المنطقة وطرد المليشيات الحوثية منها والسيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.
وذكرت ألوية العمالقة إنها تواصل التقدم نحو مديرية ماوية، في تطور عسكري هام على مسرح العمليات في جبهات شمال وغرب الضالع.
وبالتزامن من ذلك، دمرت قوات العمالقة والمقاومة تعزيزات لمليشيات الحوثي كانت متجهة لمنطقة باهر، لإسناد عناصرها ومنع سقوط مواقعها، وهو ما أدى تضاعف خسائرها.
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