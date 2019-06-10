شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يقدم حق اللجوء السياسي الى امريكا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
نقل موقع عدن نت عن مصادر وصفها بالمطلعة قبل قليل عن تقديم وزير الخارجية خالد اليماني استقالته من منصبه بعد الورطة التي وقع فيها مع الحوثيين وفشل اتفاق ستوكهولم .
وذكرت المصادر أن الاتقاق الذي وقعه اليماني مع الحوثيين وفشل فشلا ذريعا كان آخر فرصة للسلام مع الميليشيات الانقلابية مما حذا باليماني إلى تقديم الاستقالة والاعتزال عن العمل السياسي " آسفا " بذات الوقت على فشل الاتفاق .
وأشارت المصادر أن اليماني قرر اللجو نيويورك .
قال تلفزيون “العربية” السعودي، اليوم الأثنين, أن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، استقال من منصبه.
وفي السياق نقلت “العربية” عن مراسلها في نيويورك، قوله أن اليماني تقدم باستقالته من منصبه رسمياً إلى الرئيس اليمني عبد ربه هادي.
وكان اليماني تولى منصبه وزيرا للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.
وتأتي استقالة اليماني من وزارة الخارجية، بالتزامن مع انتداب أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لمساعدته، لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام في اليمن.
وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة اليمن تقترب من مراحلھا الأخيرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمني يقدم حق اللجوء السياسي الى امريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.