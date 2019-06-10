محافظ عدن يدين جريمة المنصورة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أدان محافظ عدن طارق مصطفى سلام الهجوم الارهابي البشع الذي استهدف حفل فني تحييه الفنانة الطفلة ماريا قحطان في ملعب المنصورة بعدن .

وأضاف سلام أن هذه الجريمة البشعة وماسبقها تنال من مدينة عدن وثقافتها وتستهدف مدنيتها وتاريخها العريق بعد أن كانت عدن ملتقى للفنون والحضارات المختلفة ومنبع للأصالة والسلام الأمر الذي جعلها محل أطماع لكل القوى الرجعية الآثمة .

وأشار سلام إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى رصيد المحتل الإماراتي البغيض ويعزز من وحشيته ودمويته التي وصل بها الحال إلى محاولة إسكات صوت الطفولة ووأدها كما هو الحال في المحافظات التي تطالها جرائم العدوان في المناطق الخارجة عن سيطرة قوى الإجرام والإحتلال وبصورة انتقامية ووحشية جبانة تكشف مدى وضاعة ووحشية المحتل وأذنابه .

وأعرب سلام عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم الجبانة التي تنفذها أدوات المحتل وتغذيها السعودية والإمارات وبدعم لوجستي امريكي – صهيوني يسعى إلى تحقيق أهداف دنيئة ووضيعة على حساب أبناء محافظة عدن ووحدة اليمن وسيادته واستقلاله ويدعم الأصوات المتخلفة التي تنال من وحدة اليمن ونسيجه الاجتماعي وبث روح التفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد .

وحذر سلام من تداعيات هذه الجريمة البشعة وأبعادها الخبيثة التي تحمل رسائل واضحة المعالم إلى أبناء عدن بأن هذه المدينة ستتحول إلى سجن للحرية والسلام ومنبع للإرهاب والإجرام الأمر الذي يتحتم على كافة أبناء عدن الالتفاف حول مدينتهم وحمايتها من الخطر الذي يهدد مستقبلها وحاضرها المشرق .