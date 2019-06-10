أبرز ردود الأفعال على استقالة وزير الخارجية خالد اليماني

تفاوتت ردود الأفعال حول استقالة وزير الخارجية خالد اليماني اليوم الإثنين، حزيران 10، 2019.

ورأى كثيرون أن اليماني لم يقدم شيئا منذ تعيينه في هذا المنصب، على النقيض تماما من أدائه حين كان سفيرا لليمن في الأمم المتحدة.

خطوة ممتازة

في السياق، كتب الناشط همدان العلي: شكرا خالد اليماني.. استقالتك خطوة ممتازة تستحق الإشادة لأنها ناتجة عن شعور بالمسؤولية، فأنت لست مناسبا لهذا المنصب الحساس.

وأضاف العلي: نتمنى من الرئيس أن يسلم الخارجية لشخص يعرف جيدا من هم الحوثيون وما هو مشروعهم ولماذا نختلف معهم وما هي الوسائل والخطوات العملية لتحقيق السلام الدائم في اليمن.

ترويج لسلام وهمي

مستشار وزير الإعلام، فهد طالب الشرفي، عبر عن أمله في أن يخلف اليماني شخص أهل لهذه المسئولية.

وكتب الشرفي، في تغريدة رصدها "الخليج 365": إذا كان الأستاذ خالد اليماني وزير الخارجية قد قدم استقالته فنأمل أن يتولى الحقيبة قيادي يُؤْمِن بأننا في حرب مصيرية مع الحوثيين الإماميين أداة إيران وحذاءها الرخيص في اليمن.

وتابع: انزعجنا كثيرا من تطبيل اليماني لسلام وهمي مع جماعة لا تعرف إلا لغة العصا والقوة ولي الذراع.

جهل بالمشكلة

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وفي سياق إبداء الارتياح من الاستقالة، قال الكاتب والباحث، عبد الله إسماعيل: لم تكن المشكلة في شخص خالد اليماني، ولا انتمائه الفكري او المناطقي أو مستواه الثقافي.

وأكد أن المشكلة والكارثة الأهم تكمن في غياب فهمه لطبيعة المعركة الوجودية مع جماعة متمردة تتكئ على السلاح والإرهاب لتنفيذ مخطط ايراني، وتماهيه مع فكرة السلام معها باي ثمن حتى لو تمسكت بسلاحها ونفذت من جرائمها.

خطوة جيدة

الكاتب الصحافي، رماح الجبري، رأى أن استقالة وزير الخارجية خالد اليماني خطوة جيدة.

ولفت إلى أن "الأهم اليوم أن يتشاور الرئيس مع مستشاريه والقيادات الوطنية في اختيار الشخصية الوطنية المناسبة لمنصب وزير الخارجية لكي لا تنكب الشرعية مرة أخرى بعد نكبة اليماني".

الشرعية تتخبط

وعلى النقيض ما التعليقات السابقة، رأى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، لطفي شطارة، في استقالة اليماني تخبطا للحكومة الشرعية.

وكتب شطارة: استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني من منصبه.. الشرعية تتخبط مع تنامي خلافاتها مع الإمم المتحدة على خلفية رفض تعاملها مع المبعوث الدولي مارتن جريفتس.