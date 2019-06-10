مساعدات كثيرة من الأمم المتحدة تذهب للمتاجر وليس إلى المحتاجين "صورة"

قال سكان في صنعاء إن بعض محلات التجارة تتواجد فيها مواد مكتوب عليها الامم المتحدة والتي تقدمها مساعدات للمحتاجين.

وبينما من المفترض أن تصل هذه المساعدات للمحتاجين تذهب للمحلات التجارية لبيعها فيما يؤكد سكان أن الحوثيين يقومون بالسطو على بعض تلك المساعدات وبيعها للتجار.

وتوضح الصورة أدناه علبة من الزيت مكتوب عليها الامم المتحدة قام بشرائها احد المواطنين من متجر في صنعاء.