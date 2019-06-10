قال سكان في صنعاء إن بعض محلات التجارة تتواجد فيها مواد مكتوب عليها الامم المتحدة والتي تقدمها مساعدات للمحتاجين.
وبينما من المفترض أن تصل هذه المساعدات للمحتاجين تذهب للمحلات التجارية لبيعها فيما يؤكد سكان أن الحوثيين يقومون بالسطو على بعض تلك المساعدات وبيعها للتجار.
وتوضح الصورة أدناه علبة من الزيت مكتوب عليها الامم المتحدة قام بشرائها احد المواطنين من متجر في صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات كثيرة من الأمم المتحدة تذهب للمتاجر وليس إلى المحتاجين "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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