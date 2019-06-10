صعدة.. قوات الشرعية تهاجم مواقع المليشيا في أضيق ومحجوبة بالبقع

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، حزيران 10، 2019، هجوما على مواقع للمليشيا شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش هاجمت مواقع تسيطر عليها المليشيا في منطقتي أضيق ومحجوبة بمديرية كتاف والبقع شرقي المحافظة.

وذكرت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم كانت عنيفة واستمرت لساعات.

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وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وكانت قوات الشرعية حققت، أمس، تقدما كبيرا في مديرية باقم القريبة، وتمكنت من قطع أهم خطوط إمداد المليشيا.

وجاء التقدم الأخير بعد يومين من تقدم القوات الحكومية في مناطق صعدة الحدودية مع محافظة الجوف.