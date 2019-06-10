السفير السقطري يبحث مع الجانب الجيبوتي إستئناف رحلات اليمنية

التقى سفير اليمن في جيبوتي عبد الله السقطري اليوم وزير النقل الجيبوتي موسى احمد في العاصمة الجيبوتية جيبوتي. وبحث سفير بلادنا مع الجانب الجيبوتي إمكانية استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية الى جيبوتي في اقرب فرصة ممكنة. وعبر الوزير الجيبوتي عن ترحيب بلاده بعودة رحلات اليمنية الى جيبوتي، واستعداد الجانب الجيبوتي لتقديم المساعدة اللازمة لذلك كتعبير عن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين الخطوط الجوية بين البلدين، لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

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