الصومال: مسلحون يقتلون المسؤول المحلي في جنوب الصومال

قال شهود عيان إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار وقتلوا مسؤول محلي في بلدة جوهر على بعد حوالي 90 كيلومترا شمال غربي مقديشو ، العاصمة الصومالية.

وقُتل عبد الرشيد حاجي ، نائب مدير قرية جامبول في منطقة شابيل الوسطى ، بالرصاص داخل المدينة على أيدي رجال مسلحين بمسدسات تمكنوا من الفرار من مكان الحادث.

وأغلقت قوات الأمن التابعة لهيرشابيل موقع إطلاق النار وبدأت تحقيقًا في جريمة القتل حيث كان القتلة هاربون.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الاغتيال ، بيد أن الشرطة المحلية وجهت أصابع الاتهام إلى حركة الشباب ، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة مقرها الصومال.