تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جراء الأمطار الغزيرة في أربع محافظات

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، عن تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت، مساء السبت، بأربع محافظات هي لحج وعدن وتعز وحضرموت.

وبيّن تقرير أولي صادر عن الوحدة التنفيذية حول حجم أضرار سيول الأمطار الغزيرة، أن محافظة لحج تتصدر عدد الأسر المتضررة بـحولي ألف و 385 أسرة متضررة، تليها محافظة عدن بنحو ألف و 331 أسرة متضررة، ثم محافظة تعز بحوالي 315 أسرة متضررة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة متضررة.

وأشار التقرير إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى مواد غذائية وإيوائية، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.

وحذر التقرير، من حدوث كارثة بيئة، وتفشي الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة في حال عدم التدخل العاجل، كما ناشد التقرير، جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتلبيه احتياجات النازحين، إذ أن كثير من الأسر تعيش في العراء حالياً.