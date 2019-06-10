وزير الخارجية يقدم استقالته ويحذر من انهيار اتفاق السوید

قالت قناة العربية نقلا عن مراسلها في نيويورك، إن وزير الخارجية خالد اليماني قدم استقالته من منصبه، الاثنين.
وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.
وفي مقابلة صحفية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.
وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت الميلیشیات الحوثية ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیھا.
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