مجهولون يفجرون عبوة ناسفة بمركز شرطة بشبوة

فجر مسلحون مجهولون عبوة ناسفة صباح اليوم الاثنين 10 يونيو بمديرية خورة بمحافظة شبوة جنوب شر اليمن. وقال مصدر أمني، إن مجهولون فجروا عبوة ناسفة بمركز شرطة خورة دون وقع اصابات. واشار المصدر، إن العبوة كانت تستهدف قوات النخبة الشبوانية، غير أن المركز كان خالياً في حين تفجير العبوة.

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