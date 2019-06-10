قوات الجيش يباغت المليشيا الانقلابية في رازح بصعدة

باغتت قوات الجيش الوطني تحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب محافظة صعدة، بعملية نوعية. وقال قائد اللواء السادس العميد صالح المجيدي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان كتيبة التدخل السريع شنت عملية نوعية وخاطفة داهمت تحصينات لميليشيا الحوثي في مديرية رازح.. أسفرت عن قتل وجرح العشرات وتكبيدها خسائر في الارواح والعتاد وفرار من تبقى منها. ويوصل الجيش الوطني عملياته العسكرية مسنوداً مقاتلات ومدفعية قوات التحالف العربي لأستعادة محافظة صعدة من ايدي مليشيا الانقلاب.

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