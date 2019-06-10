تنظيم دورة تأهيلية لعرسان مهرجان الحياة الثامن بتريم حضرموت

نظمت لجنة الزواج الجماعي بمنطقة دمون بمديرية تريم محافظة حضرموت مساء يوم السبت 8 يونيو 2019 م، دورة تأهيلية لعرسان مهرجان الحياة الثامن لزفاف 116 عريسًا وعروس.

وتناولت الدورة التي أقيمت في مجمع باصاع الصناعي والسياحي بمنطقة دمون، جملة من المواضيع التي من شأنها إقامة علاقة زوجية سعيدة.

وافتتح الدورة الأمين الأستاذ محمد سالم صبيح، الذي تحدث عن مهر الزوجة في الإسلام، فضلا عن عقد القران وصيغته وأركانه، معرجًا على جملة من الملاحظات حول سير العقد في المهرجان.

من جهته تطرق الشيخ أحمد بن عثمان إلى ميثاق الزواج، وحقوق وواجبات كل من الزواج والزوجة، مشددا على ضرورة المعرفة التامة بهذه الحقوق وعدم التفريط فيها، تحاشيا لأي مشكلات قد تعترض العلاقة الزوجية.

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بدوره ألقى الدكتور إبراهيم صبيح دورة عن التغذية السليمة، والنظافة العامة والصحة الجنسية، فضلا عن وسائل تنظيم الحمل، كما عرج عن بعض الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة.

أما الختام فكان مع دورة العلاقة الزوجية وفهم النفسيات للمرشد الأسري الأستاذ عمر سالم باعديل، تحدث فيها عن فهم النفسيات وعوامل الحياة الزوجية السعيدة، وكيفية التعامل مع أهل زوجة، فضلا عن جملة من مفاتيح حل المشكلات الزوجية.

وتقدمت لجنة الزواج الجماعي لإدارة مجمع باصاع الصناعي والسياحي على استضافتهم للدورة، ومساهمتهم في إنجاحها.