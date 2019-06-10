الوكيل التميمي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي عبداللاه التميمي بمكتبه صباح أمس الأحد جموع المهنئين من مدراء عموم المكاتب الوزارية والقيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية وممثلي المنظمات المجتمعية والشبابية بعيد الفطر المبارك.

وأعرب وكيل المحافظة المساعد عن تهانيه وتبريكاته لكافة أبناء وادي وصحراء حضرموت والوطن عامة والأمتين العربية والاسلامية بالعيد السعيد، راجيا من المولى جل في علاه أن يعيدها على المسلمين وهم في عز ونصر وتمكين.

كما أشاد الوكيل المساعد التميمي بالانضباط الوظيفي في كافة المرافق والمؤسسات الحكومية و مدى التزام الموظفين و تواجدهم في مرافق عملهم حيث بلغت نسبة الانضبط الوظيفي 98.65 % وفقا لاحصائيات مكتب الخدمة والتأمينات.