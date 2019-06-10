مياه الأمطار والسيول تلحق أضراراً بمخيم نازحي الحديدة في عدن

تعرضت خيام العشرات من نازحي الحديدة، شمال محافظة عدن (جنوب اليمن) لأضرارٍ بالغة جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح، ليلة السبت.
وقال نازحو مخيم الشوكاني بمنطقة الرباط في شكوى جماعية رفعوها إلى السلطات المحلية إن الليلة الماضية كانت قاسية عليهم إثر الأمطار والرياح التي عصفت بالمخيم الذي يحوي الآلاف من نازحي الحديدة في منطقة الرباط الواقعة بين محافظتي عدن ولحج.
وأكد نازحو الحديدة تضرر عشرات الخيام وتلف المواد الغذائية والإيوائية، وبات كثير منهم ليلتهم تلك في العراء، بحسب تصريحاتهم.. داعين المنظمات الإنسانية سرعة إغاثتهم بمخيمات إيوائية ومواد غذائية في أسرع وقت ممكن.
وكانت عدد من المنظمات الإغاثية قد زارت المخيم ووعدت بإطلاق حملة إنسانية للاستجابة لمتطلبات واحتياجات المخيم.
وشهدت عدن منذ ليل السبت وفجر الأحد أمطاراً غزيرة مصحوبةً برياحٍ قوية أدت إلى قطع الطرقات وانقطاع الكهرباء وتوقف حركة السير، نتيجة لتأثيرات المنخفض الجوي الذي تعيشه المدينة.
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