اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2019م، وهي كالتالي: 

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394334

استكمال التجهيزات الفنية لموقع القرية التراثية بمدينة ساه في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394357

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين
https://www.alyamanalaraby.com/394365

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394366

تباين أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394367

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/394368

حكومة بلادنا تدعو لمساعدة غوتيريس لتصحيح أخطاء غريفيث
https://www.alyamanalaraby.com/394375

الإمارات تطلق حملة عاجلة لإغاثة متضرري السيول في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/394380

التحالف العربي يدمر مواقع للحوثيين في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/394382

قوات الجيش تحرر مناطق جديدة وتتقدم في ماوية شرق تعز
https://www.alyamanalaraby.com/394383

Advertisements

الأمم المتحدة تؤكد صعوبة الوصول إلى 5 ملايين يمني يحتاجون مساعدات
https://www.alyamanalaraby.com/394387

التحالف يطلق حملة عاجلة للمتضررين جراء الأمطار في عدن والمناطق المجاورة
https://www.alyamanalaraby.com/394389

هلال الإمارات يطلق حملة استجابة عاجلة لمتضرري عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394396

أنباء عن تقديم محافظ عدن استقالته والرئيس هادي يقبلها
https://www.alyamanalaraby.com/394400

ثانوية الزبيري بمديرية حجر تودع طالبا أوزبكستانيا ووالدته
https://www.alyamanalaraby.com/394406

تحذيرات من استمرار تقلبات الطقس في عدد من المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/394408

الحكومة تتهم مواقف المبعوث الأممي بإغلاق المسار السياسي
https://www.alyamanalaraby.com/394409

مصرع 70 حوثياً بينهم 4 قيادات في الضالع وصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/394410

انتقالي أبين يشكل لجان لإطلاق حملة تبرعات لدعم جبهة الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/394413

محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين يقدم استقالته ويكشف الأسباب
https://www.alyamanalaraby.com/394414

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا