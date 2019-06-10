معاينة 359 حالة بمستشفى القطن العام خلال إجازة العيد

تم خلال اجازة عيد الفطر المبارك معاينة "359" حالة مرضية في قسم الطوارئ بمستشفى القطن العام.
وقال نائب مدير المستشفى للشؤون الفنية الدكتور انور بالطيور، ان طوارئ المستشفى وخلال إجازة العيد استقبلت الحالات المرضية منذ اليوم الاول 359 حالة متنوعة.
وأشار بالطيور الى ان الاطباء والممرضين العاملين المناوبين قاموا بدورهم على اكمل وجه في ظل توافد المرضى خلال الاجازة.
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