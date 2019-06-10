غداً بدء فعاليات زيارة الست بالشحر وشعب النور والواسط بساحل حضرموت

برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تبدأ يوم غد الثلاثاء فعاليات زيارة الست (زيارة الواسط) التي تبدأ في الثامن من شهر شوال من كل عام بمدينة الشحر وشعب النور والواسط وتستمر لمدة أربعة أيام .

الزيارة تبدأ من مدينة الشحر مروراً بشعب النور ثم الواسط وتنتهي بالشحر، وهي فعالية دينية شعبية كرنفالية يحضرها المئات من أهل الشحر وجميع مناطق حضرموت .

وتعد زيارة الست أكبر زيارة على مستوى ساحل حضرموت، وهي مستمرة منذ أكثر من مائتي عام.

وتتخلل الزيارة الكثير من الفعاليات الدينية والشعبية مثل المرفع والعدة والشبواني والغيّة وغيرها، ويقام فيها سوق شعبي طوال أيام الزيارة.

منصب شعب النور والواسط الدكتور حسين شيخ بن الشيخ أبوبكر شكر دعم ورعاية المحافظ البحسني للزيارة وحرصه على استمرارها لما تمثله من موروث لفعاليات دينية وشعبية تجمع العديد من الفرق الشعبية التراثية والاسواق الشعبية، وأفاد بأن برنامج زيارة الست يبدأ من عصر يوم الثلاثاء 2019/6/11م

بتحرك لعبة العدة لعقل باعوين من الشحر إلى شعب النور بالواسط ، يليه

بعد صلاة العشاء قراءة المولد الشريف في مسجد أحمد بن صالح بالشعب وأذكار دينية .

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بالاضافة الى إقامة لعبة الشبواني لعقل باعوين بعد العشاء بساحة دار المقام بشعب النور .

وتتواصل فعاليات الزيارة يوم الأربعاء 2019/6/12م

بإقامة أذكار دينية صباحاً في شعب النور وبعد صلاة العصر التحرك بالمرفع والطيالة والزف ولعبة العدة لعقل باعوين من شعب النور إلى الواسط يليه بعد صلاة العشاء مباشرة

قراءة المولد الشريف وأذكار دينية وإقامة شبواني عقل باعوين بساحة مسجد عمر المحضار بالواسط .

فيما تقام صباح يوم الخميس 12/6/2019 لعبة العدة في قرية تبالة وعصراً التدخيلة من تبالة إلى الشحر.

وتستكمل فعاليات الزيارة يوم الجمعة 14/6/2019م عصراً بزيارة المحضار بالشحر وقراءة قصة المولد النبوي في مسجد المحضار بالشحر .