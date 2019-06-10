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محافظ ذمار المعين من قبل الحوثيين يقدم استقالته ويكشف الأسباب

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قدم محافظ ذمار المعين من مليشيا الحوثي محمد حسين المقدشي إستقالته عن منصبه وتخليه عن مسئولياته ومهامه كمحافظ للمحافظة.

وارجع المقدشي سبب إستقالته إلى وصول الأوضاع داخل ذمار لمرحلة صعبه وتوسع للفساد بشكل مهول من قبل المشرفين الحوثيين وتزايدهم داخل المحافظة في جميع مكاتب ومؤسسات الدوله وتحكمهم على قراراتها وموظفوها من المدراء والعاملين .

واشار المقدشي المستقيل ان جماعة الحوثي قامت بفرض جبايات من جميع التجار واصحاب المحلات والمهن الكبيرة والصغيرة مما اثار سخط الناس وغضبهم .

وحسب بعض المصادر فإن استقالة المقدشي ستثير غضب قبيلته وبعض الموالين والمحبين له وستكون نتائج هذه الإستقالة سلبية على جماعة الحوثي.

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