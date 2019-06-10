انتقالي أبين يشكل لجان لإطلاق حملة تبرعات لدعم جبهة الضالع

عقدت قيادة المجلس الإنتقالي في مديرية زنجبار بمحافظة أبين أجتماعاً لتشكيل لجان واطلاق حملة تبرعات اسنادآ لأخونهم المرابطين في جبهات الضالع من المساعدات الأغاثية والعينية والطبية وتوفير سيارات نقل وكل مايلزم لهذا العمل الأنساني الصادق .

حيث تحدث في بداية الإجتماع رئيس القيادة المحلية رئيس لجنة الأغاثة لأطلاق حملة التبرعات العقيد صالح بوعبدين شاكرا للجميع هذا الحضور والتفاعل للوقوف إلى جانب المرابطين في جبهات القتال من اخوانهم أبناء الضالع الشريان الرئيسي للجنوب العربي الذين يسطرون ملاحم بطولية قتالية في العزة والكرامة ليس للضالع فقط ولكن للجنوب العربي عامة ارضآ وانسانآ .

وقال ابوعبدين يجب علينا شد السواعد الوطنية الأخوية في هذا الظرف الصعب وحتمآ سأنكون في مقدمة الصفوف الأولى مع اخوانا أبناء الضالع برجال والمال والعتاد ضد الروافض المجوسية حتى يتم تحرير كافة الأراضي ألجنوبية كون الضالع تعد شريان استراتيجي سياسي عسكري " وايضا التنسيق مع قيادة الحزام الأمني زنجبار الذي بدوره سيقدم كل الدعم والعمل الأغاثي .

ثم تحدث الأخ المناضل أحمد الكسادي نائب رئيس لجنة الأغاثة لأطلاق حملة التبرعات وأشاد بجهود أعضاء اللجنة الرئيسة في تشكيل اللجان الفرعية والجلوس مع بعض التجار أرض الواقع لحثهم على التبرعات لصالح اخوانهم أبناء الضالع " وقال ندعو كافة أبناء زنجبار التجار والمزارعين والجمعيات السمكية ورجال المال كلآ حسب مقدورة وشهامته الأنسانية في هاذي المرحلة التي تستوجب علينا الوقوف صفآ وآحد" وأثنى بالقول أن تلك اللجان الرئيسية والفرعية التي تم تشكيلها سوف تقوم كل لجنة بحسب المهام التي وكلت اليها وفق خطة مرسومة وبالوقت المحدد .

وخلال هذا الإجتماع تم تشكيل لجان رئيسية وفرعية سوف تقوم بالأشراف إلمباشر على أطلاق حملة التبرعات لصالح أبناء الضالع .



اللجنة الرئيسية كتالي :

العقيد صالح بوعبدين رئيس اللجنة

أحمد الكسادي نائب رئيس اللجنة

محمد أحمد الحدي

ماجد السعدي

سالم بن عتيق

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فضل عليوه

حسين جاعره

معمر شيخ

عبدالله ناصر الحيف

علي الحكم

غسان سالم جوهر



إيهاب المرقشي

رئيس اللجنة الإعلامية لحملة الأغاثة

عبدالله عيسى عضو

نائف الرصاصي عضو.