شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الميلشيات الانقلابية تقود وزير الخارجية اليماني إلى تقديم استقالته وتقديم اللجوء السياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع عدن نت عن مصادر وصفها بالمطلعة قبل قليل عن تقديم وزير الخارجية خالد اليماني استقالته من منصبه بعد الورطة التي وقع فيها مع الحوثيين وفشل اتفاق ستوكهولم .

وذكرت المصادر أن الاتقاق الذي وقعه اليماني مع الحوثيين وفشل فشلا ذريعا كان آخر فرصة للسلام مع الميليشيات الانقلابية مما حذا باليماني إلى تقديم الاستقالة والاعتزال عن العمل السياسي " آسفا " بذات الوقت على فشل الاتفاق .

وأشارت المصادر لعدن نت أن اليماني قرر اللجو نيويورك .

قال تلفزيون “العربية” السعودي، اليوم الأثنين, أن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، استقال من منصبه.

وفي السياق نقلت “العربية” عن مراسلها في نيويورك، قوله أن اليماني تقدم باستقالته من منصبه رسمياً إلى الرئيس اليمني عبد ربه هادي.

Advertisements

وكان اليماني تولى منصبه وزيرا للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.

وتأتي استقالة اليماني من وزارة الخارجية، بالتزامن مع انتداب أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لمساعدته، لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام في اليمن.

وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة اليمن تقترب من مراحلھا الأخيرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.