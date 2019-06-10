اين تذهب ايرادات الغاز المسال في (بلحاف)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

اثارت صورة جوية حديثة لمنشأة بالحاف ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر ناشطون تعليقات توحي في مجملها الى عمليات النهب التي تتعرض لها اليمن من قبل تحالف العدوان .

وعلّق ناشطون بأن الصورة تظهر حجم هذه المنشأة العملاقة التي تديرها شركات أجنبية ، وتذهب ايراداتها لمتنفذين موالين للامارات.

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وطالبوا بالكشف عن مصير ايرادات هذه المنشأة في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية .

وكانت تقارير كشفت عن تلاعب قامت بها حكومة المرتزقة وشركة توتال من خلال أعداد تقارير مغلوطة عن إحتياطيات الغاز المستهدف تصديرها من بلحاف وتضليل كبير فيما يتعلق باسعار بيع الغاز الطبيعي المسال وحصة الحكومه من عوائد مشروع الغاز .

ويعد اخر توثيق لما يتم في بلحاف هو تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م ، الذي وثق انه بلغ إجمالى الوحدات الحراريه المصدره من بلحاف للاسوق الأمريكيه والأسيويه خلال الفترة 2009م الى 2013م [( 1242 تريليون وحده حراريه بريطانيه ( ت.و.ح.ب)] بقيمه إجماليه تعاقديه قدرها (5.52 مليار دولار ) ، بمتوسط سعر بيع تعاقدي قدره (4.45 دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه ، حيث بلغت حصة الحكومه (من الأتاوه وصافى الأرباح) كعائد مالى مباشر (787 مليون دولار ) مع إجمالى نفقات مسترده قدرها (2.7 مليار دولار بواقع 50% من إجمالى الدخل بعدخصم الأتاوه 2% )، مقابل إجمالى الخسائر الماليه على الأقتصادي اليمنى من الموارد النفطيه والغازيه لاخري فى القطاع (18) كنتيجه لتصدير الغاز قدرها (2.4 مليار دولار) إتنان مليار واربعمائة مليون دولار