شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : إيران تتوعد بـ كسر عظم السعودية والامارات وهذا ما سيحدث قريبا في اليمن (شاهد صورة وتفاصيل طارية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت وكالة إخبارية إيرانية مقربة من الحرس الثوري، السعودية إلى "ترجيح العقل" وانهاء حربها في اليمن، متوعدة بإسقاط طائرات التحالف الذي تقوده وسحب البساط من تحت أقدامه "قريبا".

وقالت وكالة أنباء "فارس" في تحليل بعنوان "أنصار الله تقترب من مرحلة كسر العظم مع السعودية" بثته، اليوم، إنه "بعد استخدام اليمنيين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، سنشهد قريبا توالي اسقاط طائرات التحالف السعواماراتي، وسحب البساط من تحت اقدامه".

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وأضافت "فارس": "الآن فإن المفروض من السعودية، أن ترجح جانب العقل، وتنهي هذا العدوان الذي لا يعود بالفائدة لا عليها ولا على أي احد، في حين ان المقاومة اليمنية تزداد قوة يوما بعد آخر، ووصلت اليوم او توشك الى مرحلة كسر العظم مع السعودية"، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن الرياض بذلت محاولات محمومة من اجل إظهار ميليشيا الحوثي على أنها تهدد أمن دول الخليج والامن القومي العربي والدولي، لافتة إلى أنه تريد بذلك "حشر هذه الحركة وحلفائها في الزاوية الحرجة، أو تريد ان تضفي الشرعية على عمليات القصف واستهداف البشر والحجر في اليمن".

وقالت وكالة فارس إن مراهنة السعودية والامارات، على تفوقهما الجوي في حرب اليمن "سينتهي قريبا"، مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع في حكومة الحوثيين [غير معترف بها دوليا] اللواء محمد ناصر العاطفي، "الوصول الى المرحلة الاخيرة من تجهيز وتطوير المنظومة الدفاعية الجوية وانها ستدخل الخدمة في اقرب وقت".