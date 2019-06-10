شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع تلفزيون روسي يشعر بالصدمة من جبهة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر مذيع في التلفزيون الروسي "RT" عن صدمته من التقدم في جبهة نهم.

قال المذيع "كمال عمان"، والذي كان يوجه سؤالا لمحلل سياسي سعودي أن جبهة نهم كل يوم يقال ان فيها تقدم لكنه لم يتحقق اي نصر.

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وعلى مدى سنوات ظلت جبهة نهم متوقفة دون اي تقدم، على الرغم من انها تمثل اهمية كبرى كونها تطل على العاصمة صنعاء.