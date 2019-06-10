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مذيع تلفزيون روسي يشعر بالصدمة من جبهة نهم

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عدن - ياسمين التهامي - عبر مذيع في التلفزيون الروسي "RT" عن صدمته من التقدم في جبهة نهم.

قال المذيع "كمال عمان"، والذي كان يوجه سؤالا لمحلل سياسي سعودي أن جبهة نهم كل يوم يقال ان فيها تقدم لكنه لم يتحقق اي نصر.

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وعلى مدى سنوات ظلت جبهة نهم متوقفة دون اي تقدم، على الرغم من انها تمثل اهمية كبرى كونها تطل على العاصمة صنعاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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