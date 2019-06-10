شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تطلب الخلع من زوجها بعد 5 سنوات من زفافهما .. لسبب لا يخطر على بال.. شاهد ماذا فعل معها؟!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت دعوى خلع دهشة القضاة والعاملين في إحدى محاكم العاصمة المصرية، القاهرة؛ عقب حديث الزوجة عن السبب الرئيسي الذي جعلها تقيم الدعوى ضد زوجها. وتفصيلا: أقامت مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمحافظة القاهرة بعد زواج دام 5 سنوات، بسبب عطر زوجها.مشيرة إلى أنها قررت رفع دعوى الخلع بعدما فشلت كل محاولاتها في الطلاق من زوجها وفشلها في تغيير سلوكه.

وقالت الزوجة التي تبلغ من العمر 29 عامًا، إن زوجها اعتاد وضع نوع معين من البرفان ذو رائحة نفاذة للغاية يثير استياءها ويسبب لها ألمًا حادًا بأنفها نظرًا لمعاناتها من مرض مزمن بالجيوب الأنفية.

وأضافت أنها حذرته مرارًا وتكرارًا لاستبدال العطر بنوع آخر أو التوقف نهائيًا عن وضع العطور في المنزل لكن دون جدوى أو استجابة منه لطلبها. مشيرة إلى أن والدها طلب منه الإقلاع عن نوعية هذه العطور ولم يستجب له.

وقالت، أن مطالبتها المتكررة لزوجها دفعت بنشوب مشادة كلامية انتهت بضربها ضربًا مبرحًا ترك آثار على وجهها وجسدها، فضلا عن إصرار زوجها على وضع العطر النفاذ. لافتة إلى إنها فشلت في التوافق مع زوجها، وساد الملل حياتها، ولذلك اضطرت لمغادرة منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها.

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