شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يمني يصدم الجميع و يتوقع ظهور طرف ثالث لاستلام السلطة من الرئيس هادي والحوثيين ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير اليمني البروفيسور علي العسلي، في تغريدات بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر” “أن طرفي الحرب في اليمن قد فقدا قوة الدفع الضرورية بأن يحقق أي طرف منهما انتصارا حاسماً على الطرف الآخر.

وأشار إلى أن تحقيق أي تقدم من أي نوع في أي منطقة لا زالت تدور فيها اشتباكات لا يعني شيئا انها مجرد عمليات تنفيس ونتيجة لذلك فلن يستقر الوضع حتى ينهكا جميعا ويسلما السلطة لطرف ثالث مستقل”.

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وأضاف العسلي: فالذي سيحل محل الحوثيين ليس هادي ومن معه فهؤلاء قد أضاعوا الدولة التي كانوا يسيطرون عليها بل العقلاء من اليمنين الذين رفضوا الحرب”..