شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يصدم الجميع ويكشف لأول مرة عرض البشير الذي رفضته المملكة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عرض الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، عام 1996 لولي العهد حينها، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لتسليم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، مقدما شرطا لذلك.

وقال الفيصل، خلال لقاء مع قناة "العربية": "الرئيس عمر البشير أتى في زيارة للمملكة بداية العام 1996 يا للحج يا للعمرة والتقى أيامها سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وقال للأمير عبدالله إنه نود نتعاون معكم ومن سبل التعاون هذه أنه مستعدين إنا نسلمكم بن لادن، وفي حينها سمو ولي العهد استبشر بذلك وقال أهلا وسهلا يرجع لبلده وإلى آخره".





وتابع الأمير تركي قائلا: "ألتفت عليه البشير وقال له بس على شرط أنكم ما تحاكموه فالأمير عبدالله في حينها مباشرة قال له ما عندنا أحد فوق القانون والشريعة تطبق على الجميع حتى على الملك كما تطبق على المواطن العادي فليأتي ويضمن حكم عادل من الشرع، فلم يعد يذكروا ذلك السودانيين".

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