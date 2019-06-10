شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير للريال اليمني ومحلات الصرافة تتوقف عن بيع الريال السعودي بعد وصوله إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكت مصادر صيرفية أن عدد كبير من محال الصرافة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات يرفضون بيع العملة السعودية ويكتفون بشرائها. وبحسب تصريحات صحفية لاحد الصرافين فان السبب يعود الى رغبة الصيارفة الاحتفاظ بالريال السعودي لحين وقت موسم الحج الذي بات قريبا وبيعه بأسعار وفوائد خيالية. ورغم انخفاض الفارق بين سعر البيع والشراء الا ان غالبية الصيارفة يرفضون بيع الريال السعودي للراغبين في شرائه ويقومون فقط بعملية الشراء. وحذر مختصون من نتائج ذلك على قيمة العملة الوطنية حيث من المتوقع أن تنهار مجدداً أمام الريال السعودي الذي يقل عرضه مع الايام وفق هذا النهج المتبع وبالتالي ارتفاع قيمته. Advertisements وبلغت أسعار الصرف صباح اليوم كما يلي: أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء561البيع | 566

الريال السعودي : شراء149| 150 أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء562البيع | 567 الريال السعودي : شراء 150البيع | 151

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