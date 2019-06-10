الكشف عن فساد بالمليارات في المهرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

كشف أحد الاعلاميين الموالين للعدوان السعودي الامريكي عن عمليات فساد كبيرة يقوم بها محافظ المهرة في حكومة المرتزقة، راجح باكريت .

وكتب توفيق الشرعبي الذي يشغل منصب مدير الأخبار في قناة اليمن المستنسخة بالرياض على صفحته بالفيس بأن ايرادات منفذ شحن وصرفيت أكثر من اثنين مليار ريال شهريا ولا يورد منها ولا ريال واحد الى البنك المركزي .

وأضاف الشرعبي أن مسؤولاَ رفيعاَ وقائداَ عسكرياَ في حكومة هادي أرادا أن يتحدثا عن ذلك الفساد ليقوم باكريت بصرف سيارة لكزس للأول والآخر صالون نيسان مدرع موديل 2018 لإسكاتهما ثم ذهبا مبتسمين بحسب منشوره على الفيس.

ويأتي هذا المنشور ليكشف عن حجم الفساد الذي تمارسه حكومة المرتزقة في ظل معانأة أبناء المناطق الواقعة تحت الاحتلال .