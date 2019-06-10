شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة استقالة محافظ عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسؤول ومقرب من المحافظ أحمد سالمين محافظ العاصمة عدن أنباء تقديم المحافظ سالمين استقالته من منصبه لرئيس الجمهورية . وأكد المصدر لصحيفة أبين نيوز بأن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة على الإطلاق . ولفت المصدر إلى أن المحافظ أحمد سالمين يمارس مهامه ويبذل مابوسعه في إطار مواجهة الأضرار التي خلفتها الامطار الغزيرة التي في عدن نتيجة المنخفض الجوي .

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