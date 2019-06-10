شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة في العاصمة صنعاء .. تفضح الحوثيين وتكشف عن القتلة الحقيقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام مسلحون حوثيون من بيت ال سقاف بتهديد ونهب تاجر الجنابي المشهور بصنعاء منصور الداعر بعد ان باعهم جنبية غالية الثمن فعادوا له اليوم التالي لأخذ قيمة الجنبية واعادة جنبية مقلدة له واشهروا عليه السلاح هو وابنه وخلال التهديد اطلق احد المسلحين وابلا من الرصاص من سلاحه فأصاب احد المواطنيين إصابة قاتلة..

تم اتهام الداعر بالقتل من قبل هؤلاء المسلحين وتم إيداعة السجن هو وابنه من قبل الأمن التابع لمليشيات الحوثي..

كاميرا مراقبة في احد المحلات التجارية سجلت كل الواقعة واظهرت حقيقة القتلة والمجرمين وبراءة الداعري من القتل.

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وتؤكد المصادر أنه بعد مضي شهر من الواقعة الموثقة مايزال نجل تاجر الجنابي بالسجن ولا يزال القتلة الحقيقون طلقاء يسرحون ويمرحون بعد ان حصلوا على الحماية من وزير داخلية الإنقلاب.قام مسلحون حوثيون من بيت ال سقاف بتهديد ونهب تاجر الجنابي المشهور بصنعاء منصور الداعر بعد ان باعهم جنبية غالية الثمن فعادوا له اليوم التالي لأخذ قيمة الجنبية واعادة جنبية مقلدة له واشهروا عليه السلاح هو وابنه وخلال التهديد اطلق احد المسلحين وابلا من الرصاص من سلاحه فأصاب احد المواطنيين إصابة قاتلة..

تم اتهام الداعر بالقتل من قبل هؤلاء المسلحين وتم إيداعة السجن هو وابنه من قبل الأمن التابع لمليشيات الحوثي..

كاميرا مراقبة في احد المحلات التجارية سجلت كل الواقعة واظهرت حقيقة القتلة والمجرمين وبراءة الداعري من القتل.

وتؤكد المصادر أنه بعد مضي شهر من الواقعة الموثقة مايزال نجل تاجر الجنابي بالسجن ولا يزال القتلة الحقيقون طلقاء يسرحون ويمرحون بعد ان حصلوا على الحماية من وزير داخلية الإنقلاب.