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سفينة إماراتية تفر من جزيرة سقطرى

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

أفاد مصدر في ميناء سقطرى بأن سفينة إماراتية غادرت الميناء دون أي تخليص جمركي أو تصريح خروج من الميناء .

وذكرت المصادر أن السفينة الاماراتية AD ASTRA ظلت راسية في الجزيرة عدة ايام بدعوا احتجازها في حين كان يتم تحميلها بشحنة غير معروفة.

وتمكن طاقم السفينة بمعية نافذين في المحافظة من تهريب السفينة دون ان تخضع للتفتيش .

وقد ادعا طاقم السفينة أنها ستخرج من الرصيف بحجة ارتفاع الأمواج وابتعادها عن الرصيف، غير أن السفينة فرت إلى جهة غير معلومة ولا يعرف اتجاهها وما الذي كان على متنها.

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ويتضح أن الإمارات تواصل نهب ثروات الجزيرة الطبيعية من النباتات والطيور النادرة وتنقلها إلى أبو ظبي

متابعون لاحداث اليمن وصفوا السرقة بانها تتم تحت غطاء إعادة الشرعية حيث تتم سرقة حضارة اليمن وخيراته واحتلال جزره وموارده.

وظهرت شجرة “دم الأخوين” التي تعتبر من أهم ما يميز جزيرة أرخبيل سقطرى، والتي تعتبر من الأشجار النادرة، أُثار ظهورها في شوارع مدينة دبي غضب واستهجان عدد كبير من الناشطين والمغردين اليمنيين.

واتهم الناشطون الإمارات، بسرقة شجرة “دم الأخوين” النادرة من سقطرى، ونقلها إلى دبي.

 

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