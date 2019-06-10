شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مرعب وغير مسبوق للريال اليمني ..امام الدولار والريال السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صادر مصرفية للهدهد اونلاين إن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية يشهد انهيار غير مسبوق منذ عدة أشهر، بعد ان كان قد استقر عند 480 للدولار، و130 للريال السعودي.

واضافات المصادر للهدهد اونلاين ان سعر الريال امام الدولار وصل خلال الساعات الماضيةاليبع الى 562 ريالا والشراء 552، والريال السعودي وصل البيع 151والشراء 153 ريالا.