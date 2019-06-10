شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. كيف أصبحت صهاريج عدن بعد الأمطار الغزيرة والسيول والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسببت الأمطار مساء امس السبت، في تدفق سيول في شوارع عدن لاسيما في مناطق وجبال كريتر والاحياء الشعبية التي دخلت الى صهاريج عدن التاريخية.
وشهدت صهاريج عدن خاصة امتلاءها بشكل كامل بالمياه وتجمع المياه داخل الصهريج أكثر من صهريج. وتعتبر الصهاريج من اعرق المعالم التاريخية في مدينة عدن، حيث كانت يستخدمها القدامى لتجميع مياه الامطار والاستفادة منها.
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