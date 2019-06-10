شكرا لقرائتكم خبر عن جميح يكشف عن مساع أممية لإقناع هادي بهذا الأمر ويدعو غريفيث للابتعاد عن مستشاره الذي صفق للانقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني، الدكتور محمد جميح، عن مساعي أممية تحاول إقناع الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستقبال المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وكتب جميح في صفحته على موقع التدوينات المصغر تويتر: تحاول الأمم المتحدة إقناع الرئيس هادي باستقبال مارتن غريفيث، وتؤكد التزامها بحيادية المبعوث. وأضاف جميح: لن يكون المبعوث حيادياً إلا إذا أعلن أنه أخطأ بإشعار مجلس الأمن بانسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة. وسيقترب غريفيث من الحياد إذا ابتعد عن مستشاره الذي وقف يصفق لدخول الحوثيين صنعاء في ٢٠١٤.

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