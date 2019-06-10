شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة لأهالي عدن خاصة واليمن عامة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تنفس اهالي عدن خاصة واليكن عامة الصعداء بعد تطمينات من خدمات الأرصاد الجوية في مطار عدن .
مؤكدين ان الاضطراب انتهى ولايوجد اي تأثيرات ، حيث انه فقط ستتشكل سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجبلية وهذة تعتبر خلال هذة الفترة موسمية .
اما بالنسبة للمنخفض الجوي حالياً ليس له تأثير على بلادنا لانه بعيد واحتمالات انه يتجهة الى باكستان والهند .
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