شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة لأهالي عدن خاصة واليمن عامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنفس اهالي عدن خاصة واليكن عامة الصعداء بعد تطمينات من خدمات الأرصاد الجوية في مطار عدن .

مؤكدين ان الاضطراب انتهى ولايوجد اي تأثيرات ، حيث انه فقط ستتشكل سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجبلية وهذة تعتبر خلال هذة الفترة موسمية .

اما بالنسبة للمنخفض الجوي حالياً ليس له تأثير على بلادنا لانه بعيد واحتمالات انه يتجهة الى باكستان والهند .