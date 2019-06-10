شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة الوية جديدة مدعومة من التحالف تدخل خط المواجهات المتصاعدة في جبهة "الضالع" ( أسماء الالوية وقياداتها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موازين القوة ستتغير على أرض المعركة في الضالع مع تجهيز أربعة ألوية جديدة ستدخل مسرح العمليات العسكرية خلال الأيام القليلة القادمة .

أربعة ألوية عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي ومدعومة لوجستيا من قبل التحالف العربي ومسلحة بأحداث أنواع الأسلحة من شأنها أن تغيير المعادلة العسكرية على أرض الميدان .

هذه الألوية التي يقودها قادة عسكريين هم من اكفى القادة في الضالع ، ويملكون خبرة عسكرية واسعة اكتسبوها في صفوف الجيش الجنوبي ، وخاضوا معارك مشرفة منذ ما بعد العام 1994 ، وحتى حرب 2015 واليوم هم من أبرز القيادات العسكرية الذين سجلوا حضور مشرف في حرب الضالع الثانية ضد مليشيات الحوثي 2019 .

أسماء الألوية وقيادتها:

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اللواء ثاني صاعقة بقيادة أبو بكيل الحالمي

اللواء الثالث صاعقة بقيادة عبدالعزيز الهدف

اللواء الرابع صاعقة بقيادة محمد قاسم الزبيدي

اللوا الخامس صاعقة بقيادة يوسف الحكم أبو ماجد