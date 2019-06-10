محافظ مأرب يوجه بعمل الدراسات لإنشاء مبنى لمركز المعلومات

وجه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء مبنى لمركز المعلومات والأرشيف لمكتب الخدمة المدنية وفق المواصفات والمعايير المنسجمة مع المهام الموكلة.



جاء ذلك خلال إطلاعه اليوم، ومعه وكيلا المحافظة علي الفاطمي وعبدالله الباكري على سير العمل والانضباط الوظيفي في مكتبي الخدمة المدنية والمالية في أول يوم دوام رسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال زيارته لمكتب الخدمة اطلع المحافظ من مدير عام مكتب الخدمة سعود اليوسفي ومختصي الخدمة على سير عمل اللجان الرقابية الميدانية على وحدات الخدمة العامة لتقييم مستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك، وسير العمل في مركز المعلومات في مكتب الخدمة المدنية والأعمال المنجزة في الربط الشبكي للمركز في المكتب بمركز المعلومات بوزارة الخدمة بعدن.



إلى ذلك اطلع اللواء العرادة خلال زيارته التفقدية لمكتب المالية على الانضباط الوظيفي وسير العمل في انجاز معاملات المواطنين والمؤسسات الحكومية والرقابة المالية.



واستمع المحافظ من مدير عام المكتب ناصر العبيدي الى شرح عن اداء المكتب وانجازاته والتحديات التي تواجه العمل والخطط الخاصة بالمكتب خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة للسلطة المحلية والرقابة المصاحبة لذلك.



واشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها منتسبي مكتبي الخدمة المدنية، والمالية، من اجل استقامة الإدارة العامة وسير العمل في مختلف مكاتب ومؤسسات الوحدات العامة في المحافظة..

وشدد على الالتزام بالانضباط الوظيفي والتقييم والرقابة وفق المعايير القانونية والإدارية المعتمدة..مؤكداً على أهمية التأهيل والتدريب وبناء القدرات للعاملين.

