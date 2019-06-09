شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات طارئة ..ايران تكشف عن ورقتها الرابحة في الحرب المحتملة مع امريكا ووزارة الدفاع تلوح بها لأول مرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، عن مدينة صواريخ موجودة تحت الأرض، بالتزامن مع التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، فيديو نشرته وزارة الدفاع الإيرانية، عن مدينة الصواريخ الموجودة تحت الأرض والتي تحتوي على الصواريخ والقنابل المختلفة. وأظهر المقطع الذي نشر على صفحة "إيران ميليتاري تيوب" نفقا عميقا تحت الأرض مملوءا بالأسلحة والشاحنات، بالإضافة إلى جنود يقومون بنقل أحد الصواريخ إلى مكان الإطلاق.

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